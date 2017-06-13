MLB》佩卓亞再見安打 紅襪11局氣走費城人
2017/06/13 14:32
〔體育中心／綜合報導〕紅襪球星佩卓亞（Dustin Pedroia）在11局下1出局時，敲出穿越一、二壘之間的再見安打，送回二壘跑者馬瑞洛（Deven Marrero），也幫助紅襪以6：5級敗費城人，費城人也吞下6連敗。
這支再見安打是佩卓亞自2010年6月20日對道奇之後的第1支。「兩好球的時候，我只想把球揮出去而已，」佩卓亞說，「我很幸運地把球打到防守的缺口。」
紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）首局就掉4分，投完6局被敲10支安打，最後掉5分退場。另外，今年球季波瑟羅被敲114支安打，這項數據是大聯盟最多的。
費城人打完8局後以5：4領先，但先發投手艾克霍夫（Jerad Eickhoff）退場後，H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）隨即從班瓦（Joaquin Benoit）手中敲出陽春砲。
艾克霍夫6局失4分3分責失吞下本第第7敗，成為2012年克里夫李（Cliff Lee）之後，隊史首位開季前13場先發無勝投的悲情人物，也是本季唯一無勝投卻吞下7場以上敗投的投手。
佩卓亞。（美聯社）
波瑟羅。（美聯社）
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