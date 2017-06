MLB》佩卓亞再見安打 紅襪11局氣走費城人

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅襪球星佩卓亞(Dustin Pedroia)在11局下1出局時,敲出穿越一、二壘之間的再見安打,送回二壘跑者馬瑞洛(Deven Marrero),也幫助紅襪以6:5級敗費城人,費城人也吞下6連敗。

這支再見安打是佩卓亞自2010年6月20日對道奇之後的第1支。「兩好球的時候,我只想把球揮出去而已,」佩卓亞說,「我很幸運地把球打到防守的缺口。」

紅襪先發波瑟羅(Rick Porcello)首局就掉4分,投完6局被敲10支安打,最後掉5分退場。另外,今年球季波瑟羅被敲114支安打,這項數據是大聯盟最多的。

費城人打完8局後以5:4領先,但先發投手艾克霍夫(Jerad Eickhoff)退場後,H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)隨即從班瓦(Joaquin Benoit)手中敲出陽春砲。

艾克霍夫6局失4分3分責失吞下本第第7敗,成為2012年克里夫李(Cliff Lee)之後,隊史首位開季前13場先發無勝投的悲情人物,也是本季唯一無勝投卻吞下7場以上敗投的投手。

佩卓亞。(美聯社)

波瑟羅。(美聯社)