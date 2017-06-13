NBA》轉隊勇士奪首冠 杜蘭特跟詹皇說：我們打平了
2017/06/13 14:30
詹姆斯（左）與杜蘭特（右）賽後擁抱。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今擊敗騎士勇奪隊史第5座冠軍，杜蘭特（Kevin Durant）奪得總冠軍賽MVP，賽後他表示，「我告訴詹姆斯說我們打平了。」
杜蘭特曾在2012年於雷霆時期與詹姆斯的熱火交手，最後以1：4敗下陣來。本季杜蘭特轉隊至勇士「復仇」成功，不僅奪得他個人首座冠軍，也獲得總冠軍戰MVP。杜蘭特說，「我告訴（詹姆斯）我們打平了。」他期待下次再與詹姆斯於總冠軍戰碰頭。
「我可能2天都睡不著覺。」杜蘭特表示，他仍不敢相信贏得總冠軍，「還剩下約55秒時，我才意識到『我們要贏了』，我們一起做到了。」
杜蘭特。（法新社）
詹姆斯。（法新社）
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