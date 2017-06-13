MLB》洋基超級菜鳥多狂？匹敵2大全壘打傳說人物

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〔體育中心／綜合報導〕近況超火的洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge），今又轟出本季第22發全壘打，率隊以5：3擊敗天使隊掃進6連勝，與美東第二的紅襪差距拉開至4場。

去年一半打數都吞K的賈吉，本季獲得總教練吉拉迪重用，開季就在先發名單，一路從第八棒躍居洋基最重要的打者，他今天轟出本季第22轟，已經追平去年洋基打者整季最多轟紀錄。

更驚人的是，賈吉本季前59場的打擊率0.347、22轟，竟能匹敵貝比魯斯、馬里斯（Roger Maris）先後締造單季開轟紀錄的球季。

1927年，魯斯前59場打擊率0.343、22轟，最後以單季60轟創紀錄，而馬里斯1961年前59場打擊率0.238、22轟，最終以單季61轟打破魯斯高懸34年的紀錄，不禁讓人期待賈吉本季能否達成單季至少50轟。

賈吉超乎想像的菜鳥年，加上勁敵楚奧特（Mike Trout）動手術得缺席一陣子，讓他成為本季美聯MVP的熱門人選，歷史上只有7名菜鳥野手能獲得MVP票選前3，上一位新人王與MVP同時獲獎的得追溯至2001年鈴木一朗，賈吉可望締造洋基隊史的空前壯舉。

史上MVP票選前3的菜鳥：

2016: 席格 （第3）

2012: 楚奧特 （第2）

2001: 鈴木一朗 （第1）

1975: Fred Lynn （第1）

1975: Jim Rice （第3）

1948: Alvin Dark （第3）

1942: Johnny Pesky （第3）

賈吉本季22轟已追平去年洋基打者最多轟紀錄。（法新社）