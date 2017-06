MLB》洋基超級菜鳥多狂？匹敵2大全壘打傳說人物

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕近況超火的洋基超級新秀「法官」賈吉(Aaron Judge),今又轟出本季第22發全壘打,率隊以5:3擊敗天使隊掃進6連勝,與美東第二的紅襪差距拉開至4場。

去年一半打數都吞K的賈吉,本季獲得總教練吉拉迪重用,開季就在先發名單,一路從第八棒躍居洋基最重要的打者,他今天轟出本季第22轟,已經追平去年洋基打者整季最多轟紀錄。

更驚人的是,賈吉本季前59場的打擊率0.347、22轟,竟能匹敵貝比魯斯、馬里斯(Roger Maris)先後締造單季開轟紀錄的球季。

1927年,魯斯前59場打擊率0.343、22轟,最後以單季60轟創紀錄,而馬里斯1961年前59場打擊率0.238、22轟,最終以單季61轟打破魯斯高懸34年的紀錄,不禁讓人期待賈吉本季能否達成單季至少50轟。

賈吉超乎想像的菜鳥年,加上勁敵楚奧特(Mike Trout)動手術得缺席一陣子,讓他成為本季美聯MVP的熱門人選,歷史上只有7名菜鳥野手能獲得MVP票選前3,上一位新人王與MVP同時獲獎的得追溯至2001年鈴木一朗,賈吉可望締造洋基隊史的空前壯舉。

史上MVP票選前3的菜鳥:

2016: 席格 (第3)

2012: 楚奧特 (第2)

2001: 鈴木一朗 (第1)

1975: Fred Lynn (第1)

1975: Jim Rice (第3)

1948: Alvin Dark (第3)

1942: Johnny Pesky (第3)

賈吉本季22轟已追平去年洋基打者最多轟紀錄。(法新社)