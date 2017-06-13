MLB》少投滑球有用 達比修7局好投宰太空人（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕遊騎兵日籍投手達比修有今天面對打擊火力強大的太空人，主投7局失1分，全場僅讓對手敲1支安打，最後助球隊以6：1贏球，遊騎兵近期取得4連勝戰績。

達比修有主投7局中，僅被敲太空人柏格曼（Alex Bregman）敲安掉分，另有3次保送、4次三振，用球數103球中有62顆好球，奪得本季第6勝。

根據「Fangraph」顯示，達比修有每場比賽滑球使用比率為28.2％，這場比賽滑球使用率僅19.7％，改增加直球、曲球、變速球的使用比率。達比修有單場僅4K也是本季最少，另有三場先發也是只有4K。

「達比修今晚表現很棒。」遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）表示，「他的伸卡球投得不錯，可以控制在本壘板兩側。」他也稱讚達比修的四縫線球、曲球投得很好。

達比修有。（法新社）