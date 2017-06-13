中職》新莊大雨延賽 台中交流賽也不妙

新莊中職賽事延賽。（記者林宥辰攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo桃猿隊上半季封王魔術數字M5，今晚原本要和排名第2的中信兄弟進行「天王山之戰」，無奈新莊雨勢過大延賽，改在6月29日（四）台中洲際棒球場補賽。

而備戰世大運，台灣培訓隊今將在台中台體大迎戰巨人三軍的交流賽，目前台中雨勢大，稍晚將公布是否開打。





台中的交流賽稍晚宣布是否開打。（記者羅志朋攝）