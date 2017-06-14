克蕭角逐勝投王 今日賽事預告與轉播

道奇王牌克蕭將挑戰本季第9勝，今作客印地安人對決鮑爾，克蕭本季客場防禦率1.96優於主場的2.40，目前4連勝的道奇能否搶下此系列賽首勝？另一方面洋基打出6連勝佳績，老將沙巴西亞本季拿下7勝2敗、防禦率3.66，今先發對上天使，同時挑戰個人6連勝。

6連敗的統一獅將於主場迎戰5連敗的悍將，獅隊方面將由林其緯對上洋投神盾，神盾前一場對上桃猿投出優質先發，可惜最終仍敗投，目前苦吞7連敗本季防禦率5.46，林其緯為本季第2度出賽，上一役先發僅3.2局便遭桃猿轟出2支全壘打失6分退場，最終將會由誰終結連敗？

昨日巨人搶下與軟銀3連戰首勝後，今天派出本季首度出賽的山口俊對上石川柊太，旅日好手陽岱鋼的表現也是球迷焦點，在昨日敲安慶祝千場出賽後，本季累計打擊率來到2成69，讀者務必鎖定在東京現場報導的《自由體育》。



MLB

07:00 道奇 vs. 印地安人（FOX體育）

10:00 洋基 vs. 天使（FOX體育三台）

中職

18:35 富邦悍將 vs. 統一獅（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 西武 vs. 阪神（ELEVEN）

17:00 軟銀 vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）