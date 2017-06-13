中職》猛獅軍團化身柯博文 傑尼獅雙帥直呼超級帥！
2017/06/13 16:23
變形金剛主題球衣6月17日將首度亮相。（統一獅提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅6月17日至18日推出「SUPER KNIGHT 騎士現身」結合變形金剛主題日活動，統一獅球員將連續兩天穿著變形金剛系列主題球衣出賽，「傑尼獅」雙帥陳傑憲和蘇智傑第一眼看到球衣，眼睛都為之一亮。
本次變形金剛主題球衣設計概念結合，融合最原汁原味的變形金剛設計元素，主視覺以金屬剛猛字體"LIONS"結合經典變形金剛博派標誌，配色上以藍為主，銀黑為輔，代表變形金剛博派領導者柯博文，本次LOGO以暗黑為調性，呼應今年電影主題「最後騎士」，並貫穿本次系列棒球主題授權商品設計。
統一獅球員陳傑憲。（統一獅提供）
此外，變形金剛棒球主題球衣設計以主角柯博文機械結構及盔甲為球衣底紋，手臂印有本次系列主題LOGO，球帽背面也電繡博派圖騰，並搭配變形金剛經典字句「NO SACRIFICE, NO VICTORY.」，充分詮釋棒球團隊合作的精神。
陳傑憲表示：「第一眼看到真的很帥，跟以往的主題球衣很不一樣，真的很幸運剛加入球隊完整的第一年，球隊也推出很創新的話題在我們身上，真的很不一樣。」
而平常就是變形金剛迷的蘇智傑開心地說：「這個球衣最特別把柯博文整身的盔甲印在球衣甚上，以前都是電影中看到的動畫角色，這次好像是穿上盔甲比賽，真的很特別，尤其是這件球衣應該是全球只有我們才有，一定要好好收藏。」
變形金剛主題球衣。（統一獅提供）
統一獅球員蘇智傑。（統一獅提供）
蘇智傑是變形金剛迷。（統一獅提供）
相關新聞
- 中職》新莊大雨延賽 台中交流賽也不妙
- 中職》17次入選明星賽先發 彭政閔史上第一人
- 中職》陽冠威全壘打大賽對吳宗峻 擔心餵球投手高挺耀累垮
- 中職》變形金剛粉注意！獅隊主場看球抽玩具
- 中職》高中就和彭政閔互轟 給了當年蔣智賢信心
推薦新聞
-
日職》「你好嗎？辛苦了！」川崎宗則用中文向陽岱鋼問好2017/06/13 16:23
-
中職》新莊大雨延賽 台中放晴交流賽樂觀2017/06/13 16:07
-
MLB》洋基超級菜鳥多狂？匹敵2大全壘打傳說人物2017/06/13 14:50
-
世界盃資格賽》伊朗擊敗烏茲別克 亞洲首隊晉級會內賽 （影音）2017/06/13 14:40
-
西甲》不轉投曼聯懷抱 格里茲曼與馬競續約5年2017/06/13 14:39