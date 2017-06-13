日職》「你好嗎？辛苦了！」川崎宗則用中文向陽岱鋼問好
2017/06/13 16:23
川崎宗則（右）和陽岱鋼互相寒暄。（特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕巨人今在東京巨蛋迎戰來訪的軟銀鷹，今年球季回到軟銀的川崎宗則在賽前練習成為亮點，他一看到陽岱鋼立刻用中文問候，「你好嗎？辛苦了！」
川崎宗則和陽岱鋼的交情不錯，過去在赴美之前，兩人還會相約季後自主練習。今天進行賽前練習時，陽岱鋼站在打擊網旁邊，進行練打前的準備，川崎立刻過來問候，聲音響亮到有一段距離的媒體都聽得見。
在旅美期間，川崎就因個性爽朗加上敢講英文，成為隊上開心果。回到熟悉的日職環境，川崎在賽前更是到處打招呼，和從軟銀轉隊到巨人的森福允彥也聊了好一會兒。
川崎宗則和陽岱鋼的交情不錯。（記者倪婉君攝）
川崎宗則和陽岱鋼。（特派記者倪婉君攝）
川崎宗則和陽岱鋼。（特派記者倪婉君攝）
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