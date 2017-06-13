NBA》柯瑞爽抽封藏一年勝利雪茄 K湯看了好羨慕（影音）
2017/06/13 16:36
Stephen Curry sparks up that victory cigar!— Def Pen Hoops （@DefPenHoops） June 13, 2017
pic.twitter.com/H5djtMZG60
〔體育中心／綜合報導〕勇士第5戰甲骨文主場封王，明星後衛柯瑞（Stephen Curry）難掩奪冠之喜，於電視節目Live直播竟當眾抽起雪茄慶祝，這一刻，他等了一年之久。
經歷去年3：1被逆轉，勇士今4：1擊敗騎士意義非凡，柯瑞還在接受NBA TV訪問時點燃雪茄吞雲吐霧，柯瑞表示，這一根雪茄是他朋友在去年總冠軍賽後給他的，讓他能在今年奪冠時能享受。
「味道真棒！」柯瑞透過轉播忘情呼喊，「為了抽它我已經等了整整一年。」一旁的隊友湯普森（Klay Thompson）感言講到一半，視線也不禁被柯瑞帶走，「那看起來很棒，Steph。」
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
相關新聞
- NBA》轉隊勇士奪首冠 杜蘭特跟詹皇說：我們打平了
- NBA》柯瑞、杜蘭特成經典連線 場均得分史上第3
- NBA》季初轉隊被罵叛徒 KD奪冠影片訴說心情（影音）
- NBA》杜蘭特轉隊勇士就奪冠 詹皇不高興
- NBA》詹皇和喬丹最大不同？ 美媒透露有趣數據
推薦新聞
-
射箭》航空公司轉運弓具出包 台灣隊遠征美國心驚驚2017/06/13 17:07
-
田徑》文武雙全 林口國中田徑女將國中會考滿級分2017/06/13 16:55
-
日職》1千場只是過程 陽岱鋼：很感謝轉隊首年就有「岱鋼日」2017/06/13 16:34
-
日職》「你好嗎？辛苦了！」川崎宗則用中文向陽岱鋼問好2017/06/13 16:23
-
MLB》佩卓亞再見安打 紅襪11局氣走費城人2017/06/13 14:32