NBA》柯瑞爽抽封藏一年勝利雪茄 K湯看了好羨慕（影音）

Stephen Curry sparks up that victory cigar!



pic.twitter.com/H5djtMZG60 — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） June 13, 2017

〔體育中心／綜合報導〕勇士第5戰甲骨文主場封王，明星後衛柯瑞（Stephen Curry）難掩奪冠之喜，於電視節目Live直播竟當眾抽起雪茄慶祝，這一刻，他等了一年之久。

經歷去年3：1被逆轉，勇士今4：1擊敗騎士意義非凡，柯瑞還在接受NBA TV訪問時點燃雪茄吞雲吐霧，柯瑞表示，這一根雪茄是他朋友在去年總冠軍賽後給他的，讓他能在今年奪冠時能享受。

「味道真棒！」柯瑞透過轉播忘情呼喊，「為了抽它我已經等了整整一年。」一旁的隊友湯普森（Klay Thompson）感言講到一半，視線也不禁被柯瑞帶走，「那看起來很棒，Steph。」

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