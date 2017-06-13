日職》1千場只是過程 陽岱鋼：很感謝轉隊首年就有「岱鋼日」

陽岱鋼進行賽前練習，今天是他披上巨人戰袍首次在東京巨蛋出賽，也是生涯第1千場出賽。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕今天是陽岱鋼生涯第1千場出賽，就遇上巨人球團為他舉行的「岱鋼日」，他賽前接受媒體聯訪時表示，其實1千場只是過程，未來還有1500、2千場都想達成，更感謝才轉隊第1年就有「岱鋼日」。

「職棒打了12年，終於打到1千場了。」陽岱鋼感謝一路相挺的家人和妻小，表示有他們的支持，才能走到今天。陽岱鋼的父母陽德興和曾秋玉今天也抵達東京，要為兒子加油。

只是對於1千場，陽岱鋼認為未來還有更多場比賽等他完成，這只是個過程。他很開心在經過2、3個月調整傷勢後，終於可以歸隊為球隊貢獻，「現在就是恢復到可以比賽的狀況，這2、3個月，讓我學到滿多的。」

陽岱鋼也特別向台灣球迷表示久等了，「球季才剛開始2、3個月，希望大家能為我加油、為巨人軍加油。」

讀賣巨人今晚舉辦「岱鋼日」。（特派記者倪婉君攝）