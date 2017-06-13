日職》1千場只是過程 陽岱鋼：很感謝轉隊首年就有「岱鋼日」
2017/06/13 16:34
陽岱鋼進行賽前練習，今天是他披上巨人戰袍首次在東京巨蛋出賽，也是生涯第1千場出賽。（特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕今天是陽岱鋼生涯第1千場出賽，就遇上巨人球團為他舉行的「岱鋼日」，他賽前接受媒體聯訪時表示，其實1千場只是過程，未來還有1500、2千場都想達成，更感謝才轉隊第1年就有「岱鋼日」。
「職棒打了12年，終於打到1千場了。」陽岱鋼感謝一路相挺的家人和妻小，表示有他們的支持，才能走到今天。陽岱鋼的父母陽德興和曾秋玉今天也抵達東京，要為兒子加油。
只是對於1千場，陽岱鋼認為未來還有更多場比賽等他完成，這只是個過程。他很開心在經過2、3個月調整傷勢後，終於可以歸隊為球隊貢獻，「現在就是恢復到可以比賽的狀況，這2、3個月，讓我學到滿多的。」
陽岱鋼也特別向台灣球迷表示久等了，「球季才剛開始2、3個月，希望大家能為我加油、為巨人軍加油。」
讀賣巨人今晚舉辦「岱鋼日」。（特派記者倪婉君攝）
相關新聞
- 日職》「你好嗎？辛苦了！」川崎宗則用中文向陽岱鋼問好
- 日職》613岱鋼日 「巨人陽」初登東蛋將締千場里程碑
- 日職》巨人人事地震 郭總好友鹿取義隆接GM
- 日職》砸逾26億戰績超低迷 巨人FA三人組終於要合體了
- 日職》7安狂轟老東家 巨人棄將貼心舉動讓球迷淚推（影音）
推薦新聞
-
NBA》「楊恩」上身？柯瑞太早慶祝球沒進好糗（影音）2017/06/13 17:55
-
田徑》文武雙全 林口國中田徑女將國中會考滿級分2017/06/13 16:55
-
日職》「你好嗎？辛苦了！」川崎宗則用中文向陽岱鋼問好2017/06/13 16:23
-
中職》新莊大雨延賽 台中放晴交流賽樂觀2017/06/13 16:07
-
MLB》佩卓亞再見安打 紅襪11局氣走費城人2017/06/13 14:32