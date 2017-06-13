日職Live》「岱鋼日」陽岱鋼先發 千場出賽戰軟銀

2017/06/13 17:52

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

軟銀

0

0

0

0

1

0

巨人

0

0

1

1

3

0

 

AB

H

BB

RBI

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

1

0

1

0

0

0

0

0.261

AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第三局

3下，陽岱鋼和投手拚到滿球數，最後擊出中外野深遠飛球接殺，下一棒的山本泰寬敲出中外野二壘安打，坂本勇人左外野二壘打，巨人攻回1分，1：0。

第一局

1下，陽岱鋼獲得保送，山本泰寬犧牲打，將YOH桑推進二壘，坂本勇人三游安打，陽岱鋼上三壘，但麥基遭到三振，阿部打在二壘布陣，首局巨人留下2殘壘。

「岱鋼日」。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

先發陣容

巨人（主）

棒次

軟銀（客）

陽岱鋼　CF

1

川崎宗則 2B

山本泰寬 2B

2

今宮健太 SS

坂本勇人 SS

3

中村晃 1B

麥基 3B

4

柳田悠岐 CF

阿部慎之助 1B

5

松田宣浩 3B

長野久義 RF

6

上林誠知 RF

石川慎吾 LF

7

長谷川勇也 LF

小林誠司 C

 8 甲斐拓也 C
菅野智之 P

9

東濱巨 P

菅野智之

先發投手

東濱巨

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