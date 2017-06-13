日職Live》「岱鋼日」陽岱鋼先發 千場出賽戰軟銀
2017/06/13 17:52
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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軟銀
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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巨人
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0
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0
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1
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1
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3
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0
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AB
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H
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BB
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RBI
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K
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R
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HR
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AVG
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陽岱鋼
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1
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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0.261
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AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
第三局
3下，陽岱鋼和投手拚到滿球數，最後擊出中外野深遠飛球接殺，下一棒的山本泰寬敲出中外野二壘安打，坂本勇人左外野二壘打，巨人攻回1分，1：0。
第一局
1下，陽岱鋼獲得保送，山本泰寬犧牲打，將YOH桑推進二壘，坂本勇人三游安打，陽岱鋼上三壘，但麥基遭到三振，阿部打在二壘布陣，首局巨人留下2殘壘。
「岱鋼日」。（特派記者倪婉君攝）
陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）
陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）
陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）
先發陣容
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巨人（主）
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棒次
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軟銀（客）
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陽岱鋼 CF
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1
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川崎宗則 2B
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山本泰寬 2B
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2
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今宮健太 SS
|
坂本勇人 SS
|
3
|
中村晃 1B
|
麥基 3B
|
4
|
柳田悠岐 CF
|
阿部慎之助 1B
|
5
|
松田宣浩 3B
|
長野久義 RF
|
6
|
上林誠知 RF
|
石川慎吾 LF
|
7
|
長谷川勇也 LF
|
小林誠司 C
|8
|甲斐拓也 C
|菅野智之 P
|
9
|
東濱巨 P
|
菅野智之
|
先發投手
|
東濱巨
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