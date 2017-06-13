日職Live》「岱鋼日」陽岱鋼先發 千場出賽戰軟銀

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 軟銀 0 0 0 0 1 0 巨人 0 0 1 1 3 0

AB H BB RBI K R HR AVG 陽岱鋼 1 0 1 0 0 0 0 0.261 AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第三局

3下，陽岱鋼和投手拚到滿球數，最後擊出中外野深遠飛球接殺，下一棒的山本泰寬敲出中外野二壘安打，坂本勇人左外野二壘打，巨人攻回1分，1：0。

第一局

1下，陽岱鋼獲得保送，山本泰寬犧牲打，將YOH桑推進二壘，坂本勇人三游安打，陽岱鋼上三壘，但麥基遭到三振，阿部打在二壘布陣，首局巨人留下2殘壘。

「岱鋼日」。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼保送上壘並一路推進三壘。（特派記者倪婉君攝）

先發陣容

巨人（主） 棒次 軟銀（客） 陽岱鋼 CF 1 川崎宗則 2B 山本泰寬 2B 2 今宮健太 SS 坂本勇人 SS 3 中村晃 1B 麥基 3B 4 柳田悠岐 CF 阿部慎之助 1B 5 松田宣浩 3B 長野久義 RF 6 上林誠知 RF 石川慎吾 LF 7 長谷川勇也 LF 小林誠司 C 8 甲斐拓也 C 菅野智之 P 9 東濱巨 P 菅野智之 先發投手 東濱巨