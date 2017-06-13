田徑》文武雙全 林口國中田徑女將國中會考滿級分

林口國中田徑隊健將成琦（右二）今天畢業，獲得市長獎肯定，教練何承諫（左一）、新北市議員蔡淑君（左二）與林口國中校長徐淑芬紛紛恭喜她。（何承諫提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕誰說運動員一定「四肢發達、頭腦簡單」，林口國中田徑隊女將

成琦打破迷思，她在國中會考獲得5A++滿級分，運動場上也有亮眼成績，她今年全中運在國女組400公尺獲得銀牌，高中生活將穿上「小綠綠」制服，成為北一女中新生。

成琦國小就發覺自己速度優於同學，她希望國中能加入田徑隊，也獲得家人支持，她表示，國二曾嘗試短跑100、200公尺，後來參加市中運1600公尺接力成績還不錯，國三又轉回400公尺，她的個人最佳是58秒83。

林口國中成琦（左）與教練何承諫合影。（何承諫提供）

林口國中並沒有體育班，田徑隊每天放學後花費兩小時訓練，成琦訓練後就回家自己念書，並沒有到補習班去，「就是自己規劃時間，爸爸會跟我一起讀書，不懂可以問他。」

至於考到滿級分，成琦謙虛地表示，「運氣好吧！就是細心檢查再檢查，題目不算太難。」其實成琦在國中會考前就已經確定以運動績優生考上北一女中，但她表示，還是希望透過考試，考一個好成績來證明自己。

林口國中田徑隊教練何承諫表示，成琦是對自己要求很高的學生，她證明田徑跟課業是可以兼顧的，也證明了運動員並非是四肢發達、頭腦簡單。

成琦國一時曾埋下時光膠囊，何承諫表示，成琦跟她分享時光膠囊的內容，一是考上北一女，二是在全中運奪牌，如今願望全都實現了。