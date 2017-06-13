射箭》航空公司轉運弓具出包 台灣隊遠征美國心驚驚
2017/06/13 17:07
〔記者林宗偉／台北報導〕剛在2017年射箭世界盃土耳其安塔利亞站收穫3金2銀1銅佳績的台灣隊，馬不停蹄地趕往美國備戰鹽湖城站賽事，不過今天卻傳來弓具在轉運時搞丟的壞消息，目前航空公司允諾，將會在隔天送達，盼不影響選手的練習。
「是13件弓箱全部延遲，還加上一件行李。」帶隊出征的教練倪大智有些無奈地表示，可能是航空公司作業疏失，先前也遇過這種情形，但通常最慢隔天都會送達飯店，目前就是等候佳音。
射箭協會則表示，弓具出狀況，主要是轉機至洛杉磯後，要前往鹽湖城的這段轉運，美國國內航空在作業上有疏失，但協會這邊已經掌握進度，對方也承諾隔天會送往飯店，不會影響國手們在20日開始的世界盃鹽湖城站比賽。
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