日職》本季首度對決前東家 陳冠宇五度叩關第2勝

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕羅德台灣左投陳冠宇將在明晚5點主場先發出戰橫濱DeNA，這是他本季首度遭遇前東家，五度叩關本季第2勝。

陳冠宇去年曾在交流賽對戰過前東家橫濱DeNA，先發3局挨雙響失4分，無關勝敗，而今年再度遭遇前東家，他將與橫濱先發濱口遙大一決高下，陳冠宇賽前受訪時表示，又回到前東家主場，很想在這裡拿下勝投。

陳冠宇本季出賽7場，5場先發，拿下1勝1敗，防禦率2.97。