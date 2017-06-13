日職》本季首度對決前東家 陳冠宇五度叩關第2勝
2017/06/13 17:23
陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕羅德台灣左投陳冠宇將在明晚5點主場先發出戰橫濱DeNA，這是他本季首度遭遇前東家，五度叩關本季第2勝。
陳冠宇去年曾在交流賽對戰過前東家橫濱DeNA，先發3局挨雙響失4分，無關勝敗，而今年再度遭遇前東家，他將與橫濱先發濱口遙大一決高下，陳冠宇賽前受訪時表示，又回到前東家主場，很想在這裡拿下勝投。
陳冠宇本季出賽7場，5場先發，拿下1勝1敗，防禦率2.97。
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