NBA》「楊恩」上身？柯瑞太早慶祝球沒進好糗（影音）
2017/06/13 17:55
〔體育中心／綜合報導〕勇士帶著3：1優勢回主場再戰騎士，奪冠氣勢高昂，射手柯瑞（Stephen Curry）嘗試外線射籃，但他對自己投籃太有信心，出手後轉身慶祝，球最後卻掉出框外，這一球也被外媒瘋傳。
湖人隊楊恩（Nick Young）是「俠客烏龍球」常客，他在3年前一次慶祝出手、三分球沒進的畫面，至今仍讓球迷印象深刻。總冠軍第5戰，柯瑞竟也發生一次烏龍球，他在出手後開心往後跑要準備回防，結果球沒進。
相關新聞
- NBA》柯瑞爽抽封藏一年勝利雪茄 K湯看了好羨慕（影音）
- NBA》轉隊勇士奪首冠 杜蘭特跟詹皇說：我們打平了
- NBA》柯瑞、杜蘭特成經典連線 場均得分史上第3
- NBA》季初轉隊被罵叛徒 KD奪冠影片訴說心情（影音）
- NBA》杜蘭特轉隊勇士就奪冠 詹皇不高興
推薦新聞
-
日職Live》岱鋼日千場出賽 YOH桑第7局敲安跑回1分2017/06/13 19:20
-
中職》林智勝瞄準生涯千打點 想和彭政閔同場達標2017/06/13 18:15
-
射箭》航空公司轉運弓具出包 台灣隊遠征美國心驚驚2017/06/13 17:07
-
田徑》文武雙全 林口國中田徑女將國中會考滿級分2017/06/13 16:55
-
日職》1千場只是過程 陽岱鋼：很感謝轉隊首年就有「岱鋼日」2017/06/13 16:34