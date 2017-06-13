NBA》「楊恩」上身？柯瑞太早慶祝球沒進好糗（影音）

2017/06/13 17:55

〔體育中心／綜合報導〕勇士帶著3：1優勢回主場再戰騎士，奪冠氣勢高昂，射手柯瑞（Stephen Curry）嘗試外線射籃，但他對自己投籃太有信心，出手後轉身慶祝，球最後卻掉出框外，這一球也被外媒瘋傳。

湖人隊楊恩（Nick Young）是「俠客烏龍球」常客，他在3年前一次慶祝出手、三分球沒進的畫面，至今仍讓球迷印象深刻。總冠軍第5戰，柯瑞竟也發生一次烏龍球，他在出手後開心往後跑要準備回防，結果球沒進。

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