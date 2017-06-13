中職》「我還沒準備好」 林安可確定不投入選秀
2017/06/13 17:59
林安可。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕日前富邦悍將總教練葉君璋曾表示，看好左投林安可，可能會成為今年中職選秀狀元大熱門，不過今天林安可明確表示，目前他還沒準備好，今年確定不會報名參加中職選秀。
林安可的爸爸年輕時到阿根廷開餐廳，與當地人相識、相戀進而結婚生子，後來舉家遷回台灣，林安可在台出生，是國內少數的台、阿混血球員，就讀文化大學的他，今年將升上大三，目前是世大運培訓隊一員。
林安可表示，雖然已進職棒的學長或同梯建議他，可以先打職棒試試看，但他覺得自己控球和球速都還要再加強，目前就是先拚進世大運正選名單，打出身價，並幫國家隊打出好成績，最快明年再報名參加中職選秀。
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