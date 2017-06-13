NBA》沒組過超級強隊？詹皇：現在的騎士就是

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以129：120擊敗騎士，一雪去年1：3被逆轉封王的恥辱，順利奪冠。球星組團成「超級強隊」奪冠已成趨勢，對此，「詹皇」詹姆斯賽後受訪時受訪時針對此議題做出回應。

今天賽後有媒體向詹姆斯提問說：「你曾待過騎士和熱火2支超級強隊，看看現在的勇士，你認為球星組團是一件這樣好事嗎？」對此，詹姆斯回應：「我不認為自己曾效力過像勇士那樣的超級球隊，我相信騎士自己本身就是一支超級強隊。」

詹姆斯日前曾表示自己當時去加盟熱火的情形與勇士完全不同，去熱火是重組一支球隊，換了8、9個球員重新磨合，但杜蘭特是直接加入一支已經能衝擊冠軍的隊伍，讓勇士變得更強大。