中職》林智勝瞄準生涯千打點 想和彭政閔同場達標

2017/06/13 18:15

林智勝本季有機會完成生涯千打點及1500安。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟林智勝目前距生涯1000打點僅差13分，也已擊出1458支安打，今年球季有機會完成生涯千打點及1500安。中信兄弟今和Lamigo桃猿賽事延賽，上半季兄弟還剩10場比賽，林智勝千打點在上半季達成稍有點難度。

林智勝說，只要打得夠久，記錄自然會累積，打點紀錄則對球隊的貢獻是直接的，能完成生涯打點紀錄會比全壘打紀錄開心，隊友彭政閔則也逼近生涯千打點，目前差距15分，林智勝說，如果可以希望兩人能同場達標。

林智勝說，今年身體狀況其實沒有去年好，今年也沒設定目標，能平安打完一年就好，由於已有年紀，為了避免肌力流失，林智勝說重訓強度要比以往多。至於打點紀錄，林智勝不急著上半季完成，「今年一定會達成，不用太急。」

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