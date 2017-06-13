藝術、運動雙跨界 兩廳院邀你試探身體極限

星裕國際總經理王立人（右）致贈國家兩廳院藝術總監-李惠美總監合作禮物（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕國家藝術殿堂也能玩運動？兩廳院與運動品牌UNDER ARMOUR攜手，將在今夏一同舉辦4場《運動你的藝術 工作坊》以及1場大型戶外派對，當中包括馬戲、芭蕾舞、打擊表演、現代舞等優秀藝術家，一同與專業運動教練規劃全新課程。

「藝術就在生活裡面。」國家兩廳院藝術總監李惠美表示，兩廳院進入30週年，很多人都在期待有什麼突破，這次特別與運動做連結，希望讓民眾了解藝術並非高不可攀，都是為了拓展生活內涵，帶來身心靈的健康。

國內知名的舞蹈家葉名樺，這回也將與力格運動健護中心教練洪梵恩合作，帶領芭蕾舞組工作坊，教民眾從基礎的芭蕾動作，學會如何控制身體，她表示，其實藝術與運動絕不是為了追求分數，而是意志力的展現，並且讓身體發揮到極致。

本次5場活動，將在6月17日中午12點於兩廳院售票系統開賣，工作坊課程，每堂限量40名，報名費維800元，報名成功者，將獲得包含UA、兩廳院客製化短袖上衣1件的贈品一組。

舞蹈家葉名樺進行展演（記者林宗偉攝）

舞蹈家葉名樺與力格運動健護中心教練洪梵恩教練進行展演（記者林宗偉攝）