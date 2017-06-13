中職》劉軒荅選秀停看聽 吳承諭還有旅外夢

劉軒荅。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天世大運培訓隊在台體大棒球場，迎戰讀賣巨人未來之星隊，培訓隊陣中有多名備受矚目的投手，其中劉軒荅最快明年才會參加中職選秀，吳承諭則目標旅外。

2015年劉軒荅從高苑工商畢業，隨即投入該年季中選秀，中信兄弟以第11輪指名選進，不過條件沒有談成，並未簽約，他選擇進國體就讀，目前是世大運培訓隊一員，暑假升上大三。

在國體期間劉軒荅把傷養好，球速也回到140公里以上水準，他表示，成棒時期還沒有國手資歷，希望能入選這屆世大運國家隊，然後投出好成績，做好充足準備，最快明年再報名中職選秀。

吳承諭2015年曾打過澳洲棒球聯盟，並入選明星隊，去年進入開南大學就讀，今年暑假升上大二。

吳承諭說，過去他直球均速都在140公里左右，今年均速約145公里，最快還可以飆到149公里，這都要歸功開南教練郭李建夫的指導，過去一年進步很多，「郭李是個好教練。」吳承諭一直都有旅外美夢，他說，目前第一志願還是出國打球，旅美或旅日都可以。