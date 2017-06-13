日職》史上第484人 陽岱鋼「岱鋼日」慶祝千場出賽（影音）
2017/06/13 19:00
〔體育中心／綜合報導〕台灣「巨人陽」陽岱鋼今天在讀賣巨人舉辦「岱鋼日」的日子中，達成生涯1000場出賽里程碑，史上484人，也是第3位台灣旅日球員寫下這項成就。
陽岱鋼2007年4月20日在東京巨蛋對軟銀第一次出賽，當時先發第7棒三壘手，今年是陽岱鋼生涯第12年，巧合的是第1000場比賽，雖然換了效力的球隊，在相同的地點交手相同的對手。
5局上半打完，巨人在場中為陽岱鋼舉行慶祝千場出賽儀式，YOH桑接過花束，接著回到場上準備打擊。
陽岱鋼一千場出賽，不僅是日職史上第484人，也是第3位台灣球員完成這項紀錄，過去曾有吳昌征（吳波）、島原輝夫（前為日本籍、後為日本人台灣出生）。
陽岱鋼千場出賽。（取自巨人推特）
陽岱鋼千場出賽。（取自巨人推特）
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