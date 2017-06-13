MLB》歸隊後僅出賽三場 塞砲又傳傷號？

塞斯佩德斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今以6：1擊敗小熊奪下4連勝，隊上重砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）卻傳出腳後跟不適，在第6局退場休息，由拉加雷斯（Juan Lagares）接替守備。

塞斯佩德斯先前因大腿拉傷被放入傷兵名單中休養，上禮拜歸隊後首場比賽就轟出滿貫砲，不過出賽3場卻又出現問題，5局上守備前總教練和防護員還特地上前關心，下半局完成最後打席並退場休息，此役3打數1安打。

塞斯佩德斯賽後透露腳後跟的問題已困擾他數年，不過下一場比賽他仍想上場，「我會試著讓自己更小心。」塞斯佩德斯透過翻譯表示。