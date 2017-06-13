日職》廖任磊在巨人大考驗 適應美日不同球風

廖任磊（中）身高達201公分，在巨人陣中顯得鶴立雞群。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天世大運培訓隊在台體大棒球場，迎戰讀賣巨人未來之星隊，巨人未來之星以三軍和育成選手為主體，搭配幾名二軍球員來台，其中台灣好手廖任磊也在陣中。

去年底廖任磊參加日職選秀，巨人以第7指名選進他，簽約金4000萬日圓，今年年薪700萬日圓，本季他還未在一軍出賽，二軍出賽13場都是後援，戰績1勝1敗1救援成功、防禦率5.68，12.2局投球被敲15支安打，未挨轟，飆出16K，另有12次四死球，控球並不理想。

廖任磊曾挑戰美職效力海盜，今年在日職巨人二軍陷入控球麻煩，他解釋，過去在美國壘上有人時，他投球還可以「抬腳」，投球較好施力，今年在巨人壘上有人時投球，教練會要求投球動作快一點，不要抬腳，出手時間快又短，這樣也能幫助捕手阻殺傳球，開季有些不習慣，投球節奏不同，間接影響控球。

廖任磊坦言，美日球風和比賽型態不同，壘上有人情況下，新的投球動作和自己想的不一樣，所以控球不穩，目前已逐漸適應；過去廖任磊就讀日本岡山共生高等學校，日文聽說無礙，目前在隊上不需翻譯就能溝通。

日前陽岱鋼在二軍調整比賽，和廖任磊有過短暫交談，至於聊了些什麼？廖任磊說，「其實也沒講什麼耶，學長（陽岱鋼）傷剛好，忙著自己調整。」今年目標，廖任磊表示，還是希望能上一軍，但這不能急，就把該做的事情做好，時機（上一軍）一定會到。

對於廖任磊的投球，巨人三軍總教練川相昌弘表示，今年廖任磊大部分時間在二軍，碰面的機會並不多，不過印象中他是實力很好的投手，投手很有威力，未來受到期待。

廖任磊（中）。（記者羅志朋攝）

巨人三軍總教練川相昌弘。（記者羅志朋攝）