日職》岱桑「岱鋼日」敲安迎千場 菅野智之失1分摘勝

陽岱鋼敲出1安打，跑回一分。（取自巨人推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕讀賣巨人回到東京巨蛋，主場迎戰福岡軟銀，王牌投手菅野智之投出9局失1分優質先發，加上打線支援，5：1收下勝利。

今天巨人舉辦「岱鋼日」，剛好也是陽岱鋼日職出賽1000場，在東京巨蛋面對初登場時的對手軟銀，陽岱鋼在7局下敲出安打，並跑回1分，3支1、1保送，打擊率2成69。

菅野智之在交流戰前2役投得並不理想，回到主場先發，本有望挑戰無四死球完封，直到8局上長谷川勇也的右外野安打，在挑戰後確定是陽春砲失分，也是菅野在今天失掉的唯一1分，主投9局飆出10K，只被打3支安打，沒有投出保送奪勝投。

巨人在上週改寫隊史最難堪13連敗，高層人事大地震，原總經理堤辰佳確定下台，今天在主場以好表現迎接球迷和新任總管鹿取義隆，先發8人敲安，靠著7局下3分大局奠定勝基，打第3棒游擊手坂本勇人4支3猛打賞，送回2分打點。

菅野智之好投奪勝。（取自巨人推特）

坂本勇人猛打賞、2打點。（取自巨人推特）