獨家》華航力挺台灣之光 贊助男排黃培閎

華航董事長何煖軒與黃培閎。（華航提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕 台灣男排選手孤軍力爭上游的奮鬥，企業界看到了，華航將贊助遠征義大利超級聯賽的「光頭神舉」黃培閎往來台灣之間旅費機票。

2015年亞俱排最有價值球員黃培閎，希望台灣的排球競技運動能更上層樓，對排協提出許多建言，去年11月黃培閎更以退出國家隊作為身諫，提出一系列建言，非但未獲回應，也因此沒有被列名台灣男排今年世界聯賽的13人名單。

但黃培閎不畏困境力爭上游，其間仍不斷自我訓練，終於獲義大利超級聯賽（Superlega A1）邀約，將成為台灣第一位挑戰義大利頂級聯賽的選手，親友都為他「爭一口氣」感到高興，日前黃培閎已與所屬的Top Volley Latina完成簽約，8月起將赴義大利展開全世界最頂級的職業排球聯賽生涯。

男排頂尖選手的努力，不畏環境所困追逐夢想，華航看到了，將大力贊助黃培閎旅外期間的機票，鼓勵他挑戰更高的運動殿堂，華航董事長何煖軒今天特別安排與黃培閎會面，黃培閎以「夢想的角落-2015排球男孩日記」一書相贈，何煖軒則回贈華航彩繪機模型。

對於黃培閎追尋夢想，挑戰世界最高職業男排殿堂，何相當感動，允諾贊助旅外期間機票，何煖軒勉勵黃培閎由體育起步，但不要自我設限，走出屬於自己的人生。