國手爆自費買機票 票根竟要繳給協會

〔體育中心／綜合報導〕又有體育協會出包！有冰球國手於體育改革聯會爆料，自己自費出國比賽，協會還想從選手身上剝削，「不太能理解自己買的機票，票根還要繳回去」。

台灣冰球國手、現效力南韓職業隊東陽老鷹的翁鐸指出，冰球在台灣屬冷門項目，協會能得到的資源和贊助不多，選手要出國需要自費，但經過十年，協會並非體諒或是幫助球員，反而還想從選手身上剝削，「今年在保加利亞舉辦的成人世界盃，一開始報價四萬八千元，有球員經比價後反映，協會和旅行社報出來的價格有落差。」

翁鐸表示，過去出國機票自己買的，協會還是會將票根收回報帳，「如果協會要收手續費能理解，但希望能直說，而不是被球員發現後才『偷塞一點』。」

翁鐸說，有些球員並非像他有球隊的支持，需要靠打工、額外工作維生，「三萬多（票價）其實落差一張票將近一萬塊，又會把票根收走，錢拿得太多太超過。小眾的項目需要的是一個環境，政府給予的不應該只是金錢上的支持，而是環境的製造，讓企業願意加入運動體育，那才是可能比較長久健全發展的方式。」