美國公開賽》長草區球難打 潘政琮週五凌晨第10洞出發

台灣好手潘政琮在美國公開賽練習日進入Erin Hills球場練球。（取自美國公開賽官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕第117屆美國公開賽將於台灣時間週四晚上，在威斯康辛州Erin Hills球場舉行，這場男子高爾夫大賽吸引全球頂尖球星參加，台灣好手潘政琮也在陣中，但賽前最被看好的仍是衛冕者D.強森。

這是美國公開賽首次在Erin Hills球場，球道總長7741碼，標準桿72桿，這裡的球道和開球落球區域與歷年美國公開賽場地相較，算是相當寬闊。但球道之外的長草區是極大的挑戰，不慎打進長度及膝的牛毛草裡，光是要找到球就很不容易，就算幸運找到了，想打出長草區非常困難。

南韓選手羅相昱昨天在他的推特上發表了一段影片，示範在Erin Hills球場長草區擊球的實況：球完全打不出來。

賽前各方預期都覺得這座球場適合長打者特別是方向掌控得宜的長打者，這正是D.強森被看好的關鍵。雖然今年4月的美國名人賽他意外跌傷，無法順利出賽，但休養一個多月之後，當今球王仍是今年美國公開賽有希望封王的人選。

到昨晚為止，國際賭盤的美國公開賽奪冠賠率排名，D.強森是唯一個位數賠率的好手，1賠8，看好度最高。新婚不久的北愛爾蘭名將麥克羅伊，1賠12居次，澳洲的戴伊和美國史畢斯都是1賠14，其餘好手的賠率都在22倍以上，就連名人賽冠軍賈西亞也只有1賠25。台灣好手潘政琮賽前奪冠賠率則是1賠500。

這是潘政琮第4度參加美國公開賽，與前3次不同之處是今年他在美巡賽磨練場次較多，參加過高強度賽事之後，再來接受美國公開賽的考驗，他在當地時間週一已到球場展開練習，熟悉場地特性。潘政琮第1回合將於台灣時間週五凌晨2時47分從第10洞出發。

台灣好手潘政琮在練習日進入Erin Hills球場熟悉場地。（取自潘政琮臉書）

美國公開賽即將在週四開賽，台灣好手潘政琮（右3）在練習日進入Erin Hills球場熟悉場地。（取自潘政琮臉書）