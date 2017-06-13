NBA》第一年入隊就拿總冠軍賽MVP 杜蘭特史上第三人

杜蘭特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）季初投下震撼彈，離開效力9年的雷霆加盟去年衛冕失利的勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成傲視聯盟的「四巨頭」陣容，一路闖進總冠軍賽，3度與騎士交鋒，欲尋求個人首冠的杜蘭特，今天在第5戰攻下全隊最高的38分，成功幫助勇士封王。杜蘭特除了圓夢外，也拿下個人首座總冠軍賽MVP。

杜蘭特5戰場均攻下35.2分、8.4籃板、5.4助攻、1.6火鍋，命中率達5成7，成為自2000年歐尼爾之後、首位在總冠軍賽連續5場得分破30分的球員，驚人表現也讓他摘下個人首座總冠軍賽MVP，他也是繼1980年的魔術強森（Magic Johnson）和1983年馬龍（Moses Malone）之後，第3位加盟球隊第一年就拿下總冠軍賽MVP的球員。