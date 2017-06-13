NBA》全力支持詹皇 厄文：和他合作充滿激情

厄文與詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯第5戰拚戰46分鐘，豪取全場最高41分，卻無力率騎士回天，賽後厄文（Kyrie Irving）感性發言力挺詹皇，「他就是我想要一起奮戰的隊友類型。」

談到和詹姆斯同隊的心情，厄文侃侃而談，與詹姆斯共事常常能激勵自己，也希望這樣的關係能再維持幾年，「他的自我要求非常高，他想的不只是比賽的運作，還包括場外的事情，保養身體，釐清球隊的目標，制定實現的步驟等等。」

厄文說，詹姆斯就是最想一起共事的隊友類型，「有這樣的領袖在，你知道自己該做什麼，安穩的陣守崗位。沒人想退步，當你和這樣的人共事，你會想讓自己的比賽提升到另一個層次。這就是我接下來要繼續做的，因為我知道我們彼此合作，善用對方的特長，『極限是天空』。」

厄文在去年總冠軍賽G7投進致勝三分球，今年也是詹皇最得力的隊友，2人在第3戰至第5戰場均合拿71.7分。詹姆斯在系列賽場均大三元，生涯7度闖進總決賽，總冠軍戰兵敗，厄文在回休息室前也先留下來和詹姆斯擊掌打氣，「他已拚盡全力，我為這個球隊感到驕傲。我們會再捲土重來，準備好和他們再戰一次。」