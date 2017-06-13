NBA》勇士主場封王 格林：感謝杜蘭特的加入

D.格林。［USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕今早勇士在迎來總冠軍後終於能一雪去年慘遭騎士逆轉的恥辱，勇士前鋒「追夢綠」D.格林（Draymond Green）受訪時則笑稱，自己很感謝去年的教訓，「因為這讓杜蘭特（Kevin Durant）加入了我們，不然我們現在就不會是冠軍。」

「你必須在錯誤中學習，很顯然的我們已經在去年受夠了教訓，」D.格林說道，「但我必須說還好我們在去年輸給騎士，不然KD不會選擇加盟勇士，也因為杜蘭特的加入，才讓我們在今年奪下總冠軍。」

勇士去年在冠軍系列戰取得3：1的聽牌優勢，不料卻慘遭騎士逆轉，最終在第7戰吞下敗戰，當時的「3：1」更一度輪為笑話。

杜蘭特奪下FMVP。（歐新社）