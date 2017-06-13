NBA》勇士主場封王 格林：感謝杜蘭特的加入
2017/06/13 23:10
D.格林。［USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕今早勇士在迎來總冠軍後終於能一雪去年慘遭騎士逆轉的恥辱，勇士前鋒「追夢綠」D.格林（Draymond Green）受訪時則笑稱，自己很感謝去年的教訓，「因為這讓杜蘭特（Kevin Durant）加入了我們，不然我們現在就不會是冠軍。」
「你必須在錯誤中學習，很顯然的我們已經在去年受夠了教訓，」D.格林說道，「但我必須說還好我們在去年輸給騎士，不然KD不會選擇加盟勇士，也因為杜蘭特的加入，才讓我們在今年奪下總冠軍。」
勇士去年在冠軍系列戰取得3：1的聽牌優勢，不料卻慘遭騎士逆轉，最終在第7戰吞下敗戰，當時的「3：1」更一度輪為笑話。
杜蘭特奪下FMVP。（歐新社）
相關新聞
- NBA》無懼詹皇霸氣 柯瑞：我只想投進球（影音）
- NBA》愛神可望提前回歸 騎士主帥：好預兆
- NBA》三巨頭沒輪休仍吞敗 騎士主帥這樣說...
- NBA》對網路酸民無感 KD嗆：從沒人敢當面批評我
- NBA》J.R.史密斯留騎士？ 仍是未知數
推薦新聞
-
NBA》奪冠總教頭柯爾 勇士球團「留定了」2017/06/13 23:10
-
NBA》勇士主場封王 格林：感謝杜蘭特的加入2017/06/13 23:10
-
中職》警察「悍」我 新北首位霹靂警花開球2017/06/13 22:24
-
日職》明為阪神台灣日開球 郭李建夫無法督軍2017/06/13 21:32
-
美國公開賽》長草區球難打 潘政琮週五凌晨第10洞出發2017/06/13 20:31