MLB》投出無安打太威 沃奎茲將離開馬林魚？

沃奎茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚本季戰績不佳，先前傳出球團將在交易大限前開放報價，根據《波士頓環球報》記者Nick Cafardo的報導，先發投手沃奎茲（Edinson Volquez）會是最受矚目的球員。

今年33歲的沃奎茲開季表現不佳，前9場先發防禦率4.82吞下7敗，不過近3場先發拿下全勝，防禦率僅只0.41，還在6月4日對響尾蛇投出聯盟本季首場無安打比賽。

Nick Cafardo更表示馬林魚可能很快就會開啟拍賣模式，沃奎茲會是最有價值的球員，儘管去年防禦率高達5.37、WHIP1.55也不甚理想，但以目前表現來看，有興趣的球隊將忽略這些數據。

沃奎茲去年效力皇家拿下10勝11敗，季末成為自由球員後與馬林魚簽下2年2200萬美元（約6.6億台幣）合約。