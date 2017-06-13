日職》金子千尋苦吞完投敗 廣島小將8局飆11K退歐力士
2017/06/13 22:08
廣島24歲小將藪田和樹。（取自DailySports）
〔記者張浩群／綜合報導〕廣島今天與歐力士進行跨聯盟交流戰，兩隊上演投手戰，廣島24歲小將藪田和樹繳出8局11K無失分的好投，歐力士王牌金子千尋在第8局遭遇亂流掉分，苦吞悲情的8局完投敗，廣島終場以就以1：0擊敗歐力士，中止2連敗。
藪田和樹和金子千尋今在投手丘上壓制力十足，兩隊一路抱蛋到8局下半，會澤翼靠著守備失誤上壘，廣島隨即換上代跑天谷宗一郎，並利用隊友的犧牲觸擊站上二壘，田中廣輔適時擊出右外野二壘安打，幫助廣島打破僵局，守護神今村猛守住最後一道防線，廣島終場就以1分氣走歐力士。
藪田和樹主投8局飆11K無失分，僅被敲出3支安打和投出1次保送，拿下個人第6勝，更拉出一波3連勝；金子千尋完投8局用130球，挨5安失1分非責失分，另有4三振和3保送，表現不差但打線不幫忙，吞下本季第4敗。
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