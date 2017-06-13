中職》明星賽投票計算生風波 劉志威：抹殺球迷投入

中職2017年明星賽紅白兩隊人氣王蔣智賢（左）、彭政閔。（中華職棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽今年增加專業人士（一軍教練、選手、媒體）投票，且以總得票排名做為加權計分，最終造成投票結果難以反映原先球迷投票差距的結果。對此，中信兄弟領隊劉志威認為，這樣的投票方式其實抹殺了球迷投入。

劉志威說，專業人士投票的結果，會令球迷質疑，專業人士投票比例過高，且以排名做為加權計分，結果卻抹殺了球迷投票結果，當然會引起球迷沮喪感，甚至影響未來聯盟活動參與度，對聯盟而言非好事，也因為明星賽投入的有不少是兄弟球迷，看到球迷熱情似乎有被澆熄的感覺，身為兄弟領隊，他也想替自家球迷說話。

劉志威說，明星賽的初衷就是球迷參與，聯盟希望球迷參與明星賽投票，但投票設計本身卻有問題。他個人建議，若聯盟覺得「專業人士」選出的選手為明星賽所必需，建議可以專業人士票選一隊明星，純球迷以各種方式票選另一隊明星，也是一種方式。

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