NBA》奪冠總教頭柯爾 勇士球團「留定了」
2017/06/13 23:10
勇士總教練柯爾。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士主場風光奪冠，柯爾（Steve Kerr）成為史上第4位執教前3季至少奪2冠的總教練，勇士總經理梅爾斯（Bob Myers）保證，明年球季柯爾依然還是勇士的主帥。
在第5戰勇士擊敗騎士奪冠後，梅爾斯說，「柯爾在我心中毫無疑問會以教練的身分回到球隊，我相信我們會讓他回來，他會繼續當我們的教練。」
柯爾自2014年起執掌勇士兵符，連著3年帶領勇士闖進總決賽，並拿下2冠，柯爾也難得情緒化落淚，「我一直很幸運能成為冠軍隊伍的一份子，以前是球員，現在是教練，但今晚不太一樣，這段時間裡有些事情我不得不去克服它。」
去年起柯爾飽受背傷所苦，2週前柯爾談到下季執教語帶保留，柯爾至今共有9座總冠軍頭銜，7冠來自球員時期。在柯爾因傷缺席的季後賽期間，代班的助教布朗（Mike Brown）繳出11勝0敗。
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