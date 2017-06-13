中職》警察「悍」我 新北首位霹靂警花開球

警察悍我FB宣傳貼圖。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將和新北市警察局合作，將在6月16日（警察節隔日）於新莊球場舉辦「全民守護者-警察悍我」活動，藉此向民眾宣導，並感謝警察同仁平時守護全民安全的辛勞。

警局同仁當日於售票口出示服務證，即可獲得內野票1張，並享內野優惠票300元（上限4張），歡迎警察同仁帶著家人進場觀看賽事，同時場外將設置互動遊戲區，騎警隊也特別安排4匹受過專業訓練、性格溫馴的馬至球場外供民眾拍照。

當天開球嘉賓邀請到新北市警察局保安大隊霹靂特勤隊的首位女隊員——林家穎，22歲的警花曾是青少年跆拳道國家代表隊選手，也曾奪下奧地利公開賽及荷蘭公開賽金牌，現在更是台北世大運反恐編組成員。

新北市是全台唯一擁有「警察樂隊」的警局，成立至今已經21年，成員來自新北市各警政單位，如同警民間的親善大使，舉凡犯罪預防宣導活動、警察局及市府各局處重要慶典，都會看見他們展現親民愛民的形象，這次將在賽前帶來精采表演，請民眾拭目以待。