棒球》5投聯手完封巨人三軍 康明杉：投手比U23整齊
2017/06/13 23:03
世大運台灣隊先發投手吳俊杰。（記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕今天世大運培訓隊對巨人三軍之戰，培訓隊全場動用吳俊杰、劉軒荅、曾柏融、江國豪、李子揚等5名投手都未失分，最終就以3：0完封巨人三軍，培訓隊投手教練康明杉表示，和去年U23世界盃相比，今年投手群陣容更整齊，特別是球速方面更快。
培訓隊先發投手吳俊杰投4局無失分，最快球速146公里，表現精彩，暑假將升開南大三的他，去年在U23世界盃僅培訓，並未正選，成棒時期未曾當過國手，今年他將力拚世大運國手，吳俊杰說，今年他還不會參加中職選秀，看未來能否拚旅外機會。
吳俊杰打過2015、2016年亞洲冬季棒球聯盟，並以3勝拿下15年冬盟勝投王，今年1月甲組大專杯冠軍戰他對文化大學先發登板，完全燃燒，完投9局只失2分賺勝投，用了140球，帶領開南以6：2贏球奪冠，技驚四座。
身高達187公分，最快球速近150公里，今年經典賽吳俊杰也是國家培訓隊一員，跟在老大哥身旁，獲益良多，前景備受看好，他也希望力拚成棒時期首次正式國手，為未來棒球之路累積實力和能量。
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