世大運》吳桀睿敲2打點 培訓隊完封巨人三軍

世大運培訓隊以3：O擊敗日本讀賣巨人三軍。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人三軍再次來台，今晚與世大運台灣培訓隊進行「未來之星交流戰」，培訓隊投手群表現出色，吳桀睿個人繳2打點成績，最終以3：0完封巨人三軍搶下首勝。

開局首棒林立連續選到4顆壞球獲得保送，再靠張皓緯犧牲觸擊上到二壘，吳桀睿打穿中線防區送回跑者，培訓隊先馳得點。

5局下岳東華獲保送上壘，林立犧牲觸擊送隊友攻上二壘後，吳桀睿再次敲出安打拉開比數，7局下岳東華安打帶起攻勢，培訓隊換上李凱威代打建功，擊出左外野長打再添得保險分。

6局下曾柏融被真田大輝敲出二壘安打，又保送松原聖彌，但隨即回穩連飆2K化解二、三壘有人的危機。

先發投手吳俊杰首局連飆3K，此役先發4局僅被敲2安，共送出4張老K，巨人三軍最終仍無法突破培訓隊投手群的封鎖吞下敗仗，而隨隊來台的旅日投手廖任磊將有機會擔任中繼工作。

世大運台灣隊第三棒吳桀睿分別於第一及第五局敲出帶有打點的安打。（記者廖耀東攝）

世大運台灣隊第一棒林立。（記者廖耀東攝）

世大運台灣隊第一棒林立。（記者廖耀東攝）

世大運國家培訓隊陳重廷。（記者廖耀東攝）

世大運國家培訓隊陳重羽。（記者廖耀東攝）