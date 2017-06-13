日職》家人見證下完成千場出賽 陽岱鋼感性發文

陽岱鋼PO出家人合照。（取自陽岱鋼臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「巨人陽」陽岱鋼今天在「岱鋼日」家人的見證下完成生涯1000場出賽，賽後他感性地在臉書發文，感謝前東家的栽培、新東家的等待，也很開心和爸媽東京見面。

陽岱鋼表示，「今天是第一次以巨人選手身分在東京巨蛋出場，剛好就是自 己日職生涯1000出場。雖然不是什麼了不起的紀錄，卻 用了我十二年，步步為營。謝謝過去球團的栽培，也感謝現在球團願意等待，為我治癒 舊傷。」

陽岱鋼復出之前，巨人正值連敗低潮，不少媒體封他為「救世主｣，對此他也說，自己當然不是救世主，「我只能算巨人最菜的選手，但我盡力而 為。」

文末，陽岱鋼不忘感謝背後最支持他的家人，「今天最驚喜的，是老婆居然把爸媽空運到東京，什麼都無所謂了，見到你們的笑容就很好。最後，謝謝今天在球場給我女兒尿片的台灣球迷，祝福妳的 孩子健康長大。謝謝台灣人情味。」

陽岱鋼生涯千場出賽。（取自巨人推特）