中職》「他是史上第1人！」美媒記錄台灣傳奇球星
2017/06/14 07:43
羅敏卿。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《Baseball Reference》回顧歷史上的6月13日，在2001年的事件提及台灣傳奇左打「鱸鰻」羅敏卿成為中華職棒史上第一個達成生涯千支安打的球員。
2001年6月13日，統一獅在台中棒球場出戰興農牛，羅敏卿在第5局從陽介仁手中擊出穿越二、游防線的中外野滾地安打，達成生涯千安。該年，鱸鰻以領先全聯盟的打擊三圍（.357／.441／.500）奪下年度MVP。
不過事實上，台灣最先達成千安紀錄的是「棒球先生」李居明，他在兄弟象累積855支安打，1999年轉戰台灣大聯盟的雷公隊，在2000年10月6日達成跨聯盟的生涯千安。
美媒也報導同年同日的大聯盟，遊騎兵西耶拉（Ruben Sierra）在左、右打擊區各轟出一發全壘打，生涯第6次，不過最終球隊以3：5輸給道奇隊。
美媒推特：
Min-Ching Lo hits a big milestone, Today in Baseball History https://t.co/uKqqY8N2Bk pic.twitter.com/gazpZObzcJ— Baseball Reference （@baseball_ref） 2017年6月13日
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