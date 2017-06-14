NBA》奪冠後見川普 伊古達拉率先喊不

伊古達拉率先表態不前往白宮。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士拿下本季總冠軍後，按照往例將前往白宮接受總統接見，但如今當家的川普在競選期間不受到大部分NBA球員的歡迎，因此勇士將如何與白宮互動，引起外界關心。

勇士今天發聲明指出，目前雖尚未收到白宮的邀請，但若受白宮邀請一定會前往與總統會面，而少數黨領袖Nancy Pelosi也在勇士奪冠後承諾，將推動白宮邀請勇士會面。

不過就算勇士未來將前往白宮，仍有球員不願隨行，明星小前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）率先表示不會隨隊前往白宮，曾批評川普的柯爾、柯瑞、魏斯特等人的態度也備受關注。

伊古達拉說：「也許（川普）沒邀請我們就不用去了，或者我們根本不用說啥，不用當作最重要的事，當然他也許也不重視，那我們就各過各的，你可能會寫我說，被邀請，那就說我們行程衝突，但如果你們真的寫了，那我們就說你們寫假新聞。」