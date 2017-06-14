NBA》犧牲自己成全KD？ 湯普森：我不這麼覺得

2017/06/14 09:02

湯普森（左）與杜蘭特（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士奪下NBA總冠軍，而本季在加入杜蘭特（Kevin Durant）後，不少人認為「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）的表現不如以往，並認為他是「犧牲」自己的進攻來成就杜蘭特。對此湯普森表示，一點也不覺得。

湯普森表示，在杜蘭特加入勇士後，自己並沒有在打法上做太多調整。「我一點也不覺得我是犧牲，我比較想成為偉大傳奇的一部分，籃球中有比追逐個人紀錄以及成為王牌還要更重要的事，我希望還能為勇士繼續奮鬥很長一段時間。」

而湯普森雖然表現看似不若以往突出，但實際上本季場均可得22.3分，為生涯新高。出手命中率也有46.8%，與往年相比可說是絲毫不遜色。

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