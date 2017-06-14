NBA》勇士3年奪2冠 詹姆斯：會持續好幾年

騎士詹姆斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士與勇士連續三年在總冠軍賽交手，而今年的總冠軍則是由勇士奪下。賽後「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示，勇士王朝還會持續一段時間。

詹姆斯在總冠軍賽中平均每場可得33.6分、12籃板及10助攻，雖有場均大三元的成績，可惜球隊仍舊以1-4敗北。詹姆斯賽後就表示，勇士球員都還在巔峰期，未來還是會持續衝擊總冠軍。

「勇士的現況還能維持一段時間，他們很多球員都還在20幾歲，主力球員也都在巔峰期，而且他們沒有任何慢下來的跡象。現在不管是西部還是東部的球隊都在找尋方法，好在季後賽對抗勇士，依我看來，勇士還能持續這樣好幾年。」

勇士3年來已奪得2座總冠軍。（法新社）