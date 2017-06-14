NBA》奪冠後向蕾哈娜告白 杜蘭特：我愛你（影音）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特是勇士本季奪冠的最大功臣，賽後也如願拿下最有價值球員，昨天賽後他特別透過影片向女歌手蕾哈娜告白，分享奪冠後的喜悅。

蕾哈娜是詹姆斯的忠實球迷，總冠軍賽期間還曾在場上與杜蘭特互嗆，如今勇士奪冠，杜蘭特拿下最有價值球員，終於用表現狠狠打臉蕾哈娜，讓杜蘭特一吐怨氣。

不過杜蘭特是蕾哈娜歌迷，自從進入NBA以來就曾多次向天后示愛，昨晚他也透過影片向蕾哈娜說，「女孩我雖然愛你，但我必須這麼做。」暗指擊敗騎士是他的使命。

攝影師還問杜蘭特「是不是在第一戰投進三分球後有偷瞄蕾哈娜？」杜蘭特笑著回應，「喔我的天阿，不只那些好嗎？」