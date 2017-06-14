中職》獅告別狄馬克 擬採3洋投先發

〔體育中心／綜合報導〕統一獅終結者狄馬克合約將在6月15日到期，根據「CPBL English」網站報導，狄馬克未獲續約，成為本季繼艾迪頓之後、第二位離開中職的洋將。

狄馬克本季出賽21場，戰績1勝2敗3中繼6救援，僅1次救援失敗，21局被敲18支安打，另有16次三振、8次保送，防禦率3，每局被上壘率（WHIP）是1.24。

獅隊不續約狄馬克，主因可能是想採3洋投先發，除了陣中的布魯斯、福瑞多，日前已找來28歲先發右投泰倫斯，他沒有大聯盟資歷，生涯主要待在白襪小聯盟體系，最高層級到3A，去年在白襪3A仍有8勝7敗、防禦率4.66成績。

獅隊不續約狄馬克。（資料照，記者陳志曲攝）

泰倫斯。（資料照，記者陳志曲攝）