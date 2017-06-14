NBA》嘲諷杜蘭特？蕾哈娜貼「姆獅」惡搞影片（影音）
2017/06/14 11:41
〔體育中心／綜合報導〕騎士昨在客場輸掉第五戰，無緣衛冕總冠軍，女歌手蕾哈娜賽後在社群媒體上貼了一部惡搞獅子王的影片，也在個人IG帳號轉貼，並標籤#LongLiveTheKing表示對詹皇的大力支持。
眾所皆知的是，蕾哈娜是詹皇的忠實粉絲，而她和詹姆斯、杜蘭特的巧妙互動也成為場邊的關注焦點。
蕾哈娜還在IG分享另一張詹姆斯的惡搞合成照。
惡搞照片。（蕾哈娜IG）
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