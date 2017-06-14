NBA》19年來最好看！勇士G5封王戰收視率飆新高
2017/06/14 09:25
勇士封王戰的收視率創新高。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天擊敗騎士拿下總冠軍，第5戰的收視率也隨之暴漲，根據美國廣播公司調查，封王戰收視率高達16.0，創下1998年喬丹奪冠以來的新高。
第5戰收視最高峰出現在第4節末段，收視率達18.8，相較於2015、2016年收視率更成長13％，同時在線上收看的人數也多達214萬人。
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