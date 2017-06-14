MLB》普伊格又出包？開轟朝球迷做出中二動作（影音）
2017/06/14 09:53
〔體育中心／綜合報導〕道奇今戰印地安人，重砲普伊格（Yasiel Puig）2局上轟出2分砲，未料他在跑回休息室時，兩手朝球迷方向比出中指，引發討論。
2局上，普伊格從鮑爾（Trevor Bauer）手中轟出本季第10發全壘打，繞完壘包跟隊友擊掌後，他突然朝向休息室上方席位比出中指，意義不明。
普伊格過去有許多令人費解的行為，去年一度傳出要被交易，最後仍留在洛杉磯，但被下放小聯盟，普伊格表示這個挫折讓他懂得更謙卑，本季鬧出的新聞因而比以往少很多。
普伊格比中指：
Lmao. Legend. pic.twitter.com/aBYoryDGcW— Justin Russo （@FlyByKnite） 2017年6月13日
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》普伊格又出包？開轟朝球迷做出中二動作（影音）2017/06/14 09:53
-
NBA》犧牲自己成全KD？ 湯普森：我不這麼覺得2017/06/14 09:02
-
中職》獅告別狄馬克 擬採3洋投先發2017/06/14 08:33
-
克蕭角逐勝投王 今日賽事預告與轉播2017/06/14 07:01
-
追上喬丹 柯瑞打出傳奇身價2017/06/14 06:00