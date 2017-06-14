MLB》普伊格又出包？開轟朝球迷做出中二動作（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今戰印地安人，重砲普伊格（Yasiel Puig）2局上轟出2分砲，未料他在跑回休息室時，兩手朝球迷方向比出中指，引發討論。

2局上，普伊格從鮑爾（Trevor Bauer）手中轟出本季第10發全壘打，繞完壘包跟隊友擊掌後，他突然朝向休息室上方席位比出中指，意義不明。

普伊格過去有許多令人費解的行為，去年一度傳出要被交易，最後仍留在洛杉磯，但被下放小聯盟，普伊格表示這個挫折讓他懂得更謙卑，本季鬧出的新聞因而比以往少很多。

普伊格比中指：

Lmao. Legend. pic.twitter.com/aBYoryDGcW — Justin Russo （@FlyByKnite） 2017年6月13日