NBA》狀況不佳 湖人給朗佐第二次試訓機會
2017/06/14 11:01
選秀熱門人選朗佐。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA本季選秀大熱門朗佐（Lonzo Ball）日前參加湖人隊試訓，但是結果不佳。不過湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）近日表示，將會給予朗佐第二次機會。
據先前的報導，在第一次試訓時，湖人高層認為朗佐的身體狀況不好，並認為他沒有展現出與其他控衛不同的地方，試訓結果不如預期。不過據洛杉磯當地媒體透露，魔術強森近日就表示，將會給予朗佐第二次試訓機會，因此朗佐還有機會能向湖人表現自身價值。
不過據傳湖人在這周也將會與另一位選秀熱門人選佛爾茲（Markelle Fultz）進行會面，因此選秀會狀況還很難說。
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