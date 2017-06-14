NBA》厄文暖心保護浪花弟 勇迷大讚「超越勝負」（影音）
2017/06/14 10:01
〔體育中心／綜合報導〕勇士浪花弟K.湯普森（Klay Thompson）昨在防守時差點摔傷，所幸隊友格林及時將他抱住，才避免發生嚴重意外，但鏡頭還捕捉到，當時連對手厄文（Kyrie Irving）都及時前來保護K.湯普森，溫暖舉動獲球迷大讚是「超越勝負的風度！」
比賽第3節剩4分40秒時，K.湯普森在防守時撞到騎士中鋒T.湯普森後「坐飛機」，差點頭部著地造成嚴重傷害，所幸身旁的格林反應迅速，直接將他抱住，後方的厄文眼見對手陷入危險，也急忙上前幫忙，風度獲許多球迷大讚，就連勇士球迷也都留言稱讚厄文。
I want someone to hold me down like Draymond Green held Klay Thompson..
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