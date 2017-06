NBA》厄文暖心保護浪花弟 勇迷大讚「超越勝負」（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士浪花弟K.湯普森(Klay Thompson)昨在防守時差點摔傷,所幸隊友格林及時將他抱住,才避免發生嚴重意外,但鏡頭還捕捉到,當時連對手厄文(Kyrie Irving)都及時前來保護K.湯普森,溫暖舉動獲球迷大讚是「超越勝負的風度!」

比賽第3節剩4分40秒時,K.湯普森在防守時撞到騎士中鋒T.湯普森後「坐飛機」,差點頭部著地造成嚴重傷害,所幸身旁的格林反應迅速,直接將他抱住,後方的厄文眼見對手陷入危險,也急忙上前幫忙,風度獲許多球迷大讚,就連勇士球迷也都留言稱讚厄文。

I want someone to hold me down like Draymond Green held Klay Thompson..