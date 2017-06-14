MLB》一朗紀錄夜！ 追平基特並列史上第一
2017/06/14 10:31
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚日籍球星鈴木一朗今對運動家代打敲安，連續4場擊出安打，跨聯盟安打數累積至364支，追平基特（Derek Jeter）並列史上第一，馬林魚最終以8：1贏球。
8局下，一朗上場代打，將尼爾（Zach Neal）的變速球擊出滾地安打，大聯盟生涯第3047支，距離安打榜史上第24的卡魯（Rod Carew）還有6支差距。近況不錯的一朗，經過連4戰安打後，打擊率從0.178回升至0.207。
馬林魚此役派出伍雷納（Jose Urena）先發，主投6局僅掉1分，加上歐蘇納、史坦頓等隊友開轟助陣，收下本季第5勝。
基特與一朗曾經在洋基隊當過隊友。（資料照，美聯社）
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